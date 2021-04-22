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    Главная / Торговый портал / Фитинги для труб стальные, кроме литых / Тройник П 219x8-09Г2С ГОСТ 17376-2001
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тройник П 219x8-09Г2С ГОСТ 17376-2001

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тройник П 219x8-09Г2С ГОСТ 17376-2001- Фитинги для труб стальные, кроме литых
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    Тройник П 219x8-09Г2С ГОСТ 17376-2001

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    Цена
    от 4920
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      10680
      Спецификация
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      0
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      10680c НДС
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      10588,8
      Спецификация
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      10266
      Спецификация
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      Минимальная партия
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      8370
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      10044
      Спецификация
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      8152
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
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      0
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      Цена с НДС, руб.
      8365,07
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      Минимальная партия
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      8294,16
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      6830
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      8196
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7647,6
      Спецификация
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      5972,4
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7166,88
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
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      0
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      7100
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      Минимальная партия
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      Цена без НДС, руб.
      5725
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6870
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      6870c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      5189,6
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
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      Спецификация
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      0
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      Спецификация
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      0
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      1
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      Не указана
      Спецификация
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      Не указана
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • Первоуральский завод комплектации трубопроводов, ЗАО
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "РамСнабИнвест"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "ТРУБОПРОВОДКОМПЛЕКТ"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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