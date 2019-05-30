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    Главная / Торговый портал / Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов / Олово Проволока О1 1,2-1,9ММ Для производства жести, изготовления прутков, ленты и других изделий для электротехнических целей и изготовления сплавов и припоев ГОСТ 860-75 ЗАО "Завод припоев" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Олово Проволока О1 1,2-1,9ММ Для производства жести, изготовления прутков, ленты и других изделий для электротехнических целей и изготовления сплавов и припоев ГОСТ 860-75 ЗАО "Завод припоев" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Олово Проволока О1 1,2-1,9ММ Для производства жести, изготовления прутков, ленты и других изделий для электротехнических целей и изготовления сплавов и припоев ГОСТ 860-75 ЗАО "Завод припоев" Россия- Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов
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    Олово Проволока О1 1,2-1,9ММ Для производства жести, изготовления прутков, ленты и других изделий для электротехнических целей и изготовления сплавов и припоев ГОСТ 860-75 ЗАО "Завод припоев" Россия

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      Спецификация
      Производство свинца, цинка и олова
      Характеристики
      Минимальная партия
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