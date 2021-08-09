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    Главная / Торговый портал / Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки / Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 61М трубчатый 1.9ММ 8.5КГ/М3 1.1кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 61М трубчатый 1.9ММ 8.5КГ/М3 1.1кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 61М трубчатый 1.9ММ 8.5КГ/М3 1.1кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия- Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
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    Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 61М трубчатый 1.9ММ 8.5КГ/М3 1.1кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия

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      Спецификация
      Производство свинца, цинка и олова
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство свинца, цинка и олова
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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