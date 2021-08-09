Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 90 проволока 2-4ММ 7.9КГ/М3 4.2кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 650,18₽
Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 3ММ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 970₽
Припой оловянно-свинцовый
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 1534₽
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-0.5 трубчатый 1.9ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 61 Тр 2ММ бухта 1КГ
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 4068₽
Припой оловянно-свинцовый Sn83Sb11Cu5 чушка ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 3100₽
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 трубчатый 1.9ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый с флюсом ПОС-60 трубчатый 0.8ММ
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 1513₽
Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 50-0.5 2-4ММ 8.9КГ/М3 4.4кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый с канифолью REXANT 09-3363 проволока 1ММ 0.5КГ Sn60/Pb40/Flux 2.2%
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 411,6₽