Установка для очистки воды одноступенчатого обратного осмоса СОМ О 1500-16 1.5М³/Ч

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка для очистки воды одноступенчатого обратного осмоса СОМ О 1500-16 1.5М³/Ч- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод