Олово Проволока О1 0,4-1,1ММ Для производства жести, изготовления прутков, ленты и других изделий для электротехнических целей и изготовления сплавов и припоев ГОСТ 860-75 ЗАО "Завод припоев" Россия

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