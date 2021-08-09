Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 90 проволока 2-4ММ 7.9КГ/М3 4.2кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 650,18 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 3ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 970 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 1534 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-0.5 трубчатый 1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 61 Тр 2ММ бухта 1КГ Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 4068 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый Sn83Sb11Cu5 чушка ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 3100 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 трубчатый 1.9ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый с флюсом ПОС-60 трубчатый 0.8ММ Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 1513 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 50-0.5 2-4ММ 8.9КГ/М3 4.4кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину