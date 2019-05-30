Запасная часть для оргтехники Модуль фьюзера WC7228/7235/7245 Fuser Unit 220V (150000) 008R13028

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Модуль фьюзера WC7228/7235/7245 Fuser Unit 220V (150000) 008R13028- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства