Бумага для копировально-множительной техники рулонная широкоформатная HP Bright white InkJet Paper (C6035A) А1 610ММх45.7М 90Г/М² 166ПРОЦ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники рулонная широкоформатная HP Bright white InkJet Paper (C6035A) А1 610ММх45.7М 90Г/М² 166ПРОЦ- Бумага для аппаратов и приборов