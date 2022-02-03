Бумага для плоттеров Albeo 1067ммх45.7м Z80-42-1 80г/м2

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для плоттеров Albeo 1067ммх45.7м Z80-42-1 80г/м2- Бумага для аппаратов и приборов