Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена тросика дверей
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 3655,2₽
Теплоизоляция трубная Термофлекс 1/2 2М
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 11,98₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ремня привода дверей
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 9138₽
Теплоизоляция трубная Пояс термозащитный ТЗПс-1020 L,3600Б100ММ В,300ММ H,30Б5ММ 1020ММ ТУ 5769-021-78959293-11 Масса 3.5Б01КГ
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 2685,6₽
Теплоизоляция трубная Цилиндр Rockwool 57х60 +650ГРАД ЦЕЛЬС НГ
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 600₽
Теплоизоляция трубная Супер Протект 22 4ММ
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 22,89₽
Услуги утепления труб Услуги по теплоизоляции трубопроводов и эстакад любой сложности ООО "АНТИКОР-М" Россия
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана
Ремонт и техническое обслуживание автомобильного крана КС-65713 распасовка грузового каната; демонтаж, разборка по секциям стрелы; демонтаж, техническое обслуживание и ремонт стрелового оборудования: гидроцилиндров телескопирования стрелы (2ШТ), канатно-блочной системы телескопирования стрелы, плит скольжения секций стрелы; ремонт гидромотора; ремонт опорных гидроцилиндров (2ШТ); ремонт и техническое обслуживание ограничителя нагрузки крана
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена вкладышей башмаков
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 3655,2₽
Теплоизоляция трубная Пояс термозащитный ТЗПс-1420 L,4800Б100ММ В,300ММ H,30Б5ММ 1420ММ ТУ 5769-021-78959293-11 Масса 4.6Б01КГ
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 3463,2₽
Теплоизоляция трубная Пенофол В-10 15000х1200х10ММ вспененный полиэтилен
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана
Теплоизоляция трубная Утеплитель Jermaflex НПЭ 42х9ММ -40...+95ГРАД ЦЕЛЬС Г1, Г2 Гамарт-Трубпласт ТУ 2244-001-33001434-04
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана