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Теплоизоляция трубная Термофлекс 1/2 2М Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок от 11,98 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ремня привода дверей Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 9138 ₽ В корзину

Теплоизоляция трубная Пояс термозащитный ТЗПс-1020 L,3600Б100ММ В,300ММ H,30Б5ММ 1020ММ ТУ 5769-021-78959293-11 Масса 3.5Б01КГ Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок от 2685,6 ₽ В корзину

Теплоизоляция трубная Цилиндр Rockwool 57х60 +650ГРАД ЦЕЛЬС НГ Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок от 600 ₽ В корзину

Теплоизоляция трубная Супер Протект 22 4ММ Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок от 22,89 ₽ В корзину

Услуги утепления труб Услуги по теплоизоляции трубопроводов и эстакад любой сложности ООО "АНТИКОР-М" Россия Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок Не указана В корзину

Ремонт и техническое обслуживание автомобильного крана КС-65713 распасовка грузового каната; демонтаж, разборка по секциям стрелы; демонтаж, техническое обслуживание и ремонт стрелового оборудования: гидроцилиндров телескопирования стрелы (2ШТ), канатно-блочной системы телескопирования стрелы, плит скольжения секций стрелы; ремонт гидромотора; ремонт опорных гидроцилиндров (2ШТ); ремонт и техническое обслуживание ограничителя нагрузки крана Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена вкладышей башмаков Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 3655,2 ₽ В корзину

Теплоизоляция трубная Пояс термозащитный ТЗПс-1420 L,4800Б100ММ В,300ММ H,30Б5ММ 1420ММ ТУ 5769-021-78959293-11 Масса 4.6Б01КГ Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок от 3463,2 ₽ В корзину

Теплоизоляция трубная Пенофол В-10 15000х1200х10ММ вспененный полиэтилен Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок Не указана В корзину