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    Главная / Торговый портал / Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки / Выполнение высотных работ Услуги по проведению высотных и верхолазных работ, с применением методов промышленного альпинизма ООО "АНТИКОР-М" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Выполнение высотных работ Услуги по проведению высотных и верхолазных работ, с применением методов промышленного альпинизма ООО "АНТИКОР-М" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Выполнение высотных работ Услуги по проведению высотных и верхолазных работ, с применением методов промышленного альпинизма ООО "АНТИКОР-М" Россия- Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки
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    Выполнение высотных работ Услуги по проведению высотных и верхолазных работ, с применением методов промышленного альпинизма ООО "АНТИКОР-М" Россия

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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Строительство жилых и нежилых зданий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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