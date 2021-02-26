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    Главная / Торговый портал / Бумага для аппаратов и приборов / Бумага для копировально-множительной техники офисная Ballet Brilliant A4 80Г/М² 168ПРОЦ 500ЛИСТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага для копировально-множительной техники офисная Ballet Brilliant A4 80Г/М² 168ПРОЦ 500ЛИСТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники офисная Ballet Brilliant A4 80Г/М² 168ПРОЦ 500ЛИСТ- Бумага для аппаратов и приборов
    14
    Бумага для копировально-множительной техники офисная Ballet Brilliant A4 80Г/М² 168ПРОЦ 500ЛИСТ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 212,08
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "ТД "ФЕНИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      330
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      389,4
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      389,4c НДС
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "Б И К"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      298,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      358
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Ballet Brilliant А4 ( 500лист/уп.), 80 г/м2, 168% CIE112% ISO,толщ.113мкм,непрозр.95%
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Томская область
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      358c НДС
    • ООО "АМИРКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      274,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      329
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      329c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      260,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      307
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      307c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      260,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      307
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      307c НДС
    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      260,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      307
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      307c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      260,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      307
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      307c НДС
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      260,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      307
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      307c НДС
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      260,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      307
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      307c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      254,85
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      305,82
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      900000
      Регионы поставки
      Подробнее
      305,82c НДС
    • ООО "КВЕРТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      300
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      300c НДС
    • ООО "РЕЗЕРВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      253,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      299
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Подробнее
      299c НДС
    • Корякина Наталья Викторовна
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      252,28
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      297,7
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Сахалинская область
      Подробнее
      297,7c НДС
    • ООО "ТФБИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      238,87
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      286,65
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      286,65c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      227,65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      273,18
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область
      Подробнее
      273,18c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ГЛОБЭКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      224,71
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      265,16
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Московская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
      Подробнее
      265,16c НДС
    • ООО "Р-ТЕХНО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      215
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      258
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      258c НДС
    • МИЗИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      240
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      240c НДС
    • ООО "ОФИСЛЭНД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      240
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      900000
      Регионы поставки
      Подробнее
      240c НДС
    • ООО "КАНЦЕРНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      195,72
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      230,95
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Бумага категории качества А+. Обладает высокими показателями белизны и жесткости для решения самых важных задач. Повышенная белизна гарантирует превосходное отображение красок, контраст и четкость печати повышенная гладкость и структура листа обеспечивает равномерность печати и высокое качество изображения.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      230,95c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      212,08
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      212,08
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      212,08c НДС
    • ООО "Вальта-2"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "АЛМИНА"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
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      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "ПАКС ГРУПП"
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      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
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      Торговля оптовая бумагой и картоном
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      Минимальная партия
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