Бумага для плоттеров Albeo А0+/36"/914мм 0.914x45.7М 50.8ММ Z90-36-1 90г/м2

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для плоттеров Albeo А0+/36"/914мм 0.914x45.7М 50.8ММ Z90-36-1 90г/м2- Бумага для аппаратов и приборов