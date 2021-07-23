Утепление плоских кровель по новым технологиям (пенополиуретановое покрытие с последующим нанесением спецгерметиков) с гарантией выполняемых работ ООО "АНТИКОР-М" 1047200157730 Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Утепление плоских кровель по новым технологиям (пенополиуретановое покрытие с последующим нанесением спецгерметиков) с гарантией выполняемых работ ООО "АНТИКОР-М" 1047200157730 Россия- Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений