Бумага для копировально-множительной техники дизайнерская Burano 70x100СМ 250Г/М² 0.27ММ 100ЛИСТ синий кобальт

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники дизайнерская Burano 70x100СМ 250Г/М² 0.27ММ 100ЛИСТ синий кобальт- Бумага для аппаратов и приборов