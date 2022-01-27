Бумага для плоттеров матовая Lomond 914ммх30м 180г/м2 1202092

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для плоттеров матовая Lomond 914ммх30м 180г/м2 1202092- Бумага для аппаратов и приборов