Бумага для копировально-множительной техники ролик Lomond XL Natural Canvas Dye 914ММх10М 400МКМ 1207012

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники ролик Lomond XL Natural Canvas Dye 914ММх10М 400МКМ 1207012- Бумага для аппаратов и приборов