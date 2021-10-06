Бумага для копировально-множительной техники матовая односторонняя Lomond 070716 A4 230Г/М² 500ЛИСТ 0102016

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники матовая односторонняя Lomond 070716 A4 230Г/М² 500ЛИСТ 0102016- Бумага для аппаратов и приборов