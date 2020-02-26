Бумага для копировально-множительной техники цветная неоновая Maestro Color А4 80Г/М² 0.103ММ 200ЛИСТ 4 цвета

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники цветная неоновая Maestro Color А4 80Г/М² 0.103ММ 200ЛИСТ 4 цвета- Бумага для аппаратов и приборов