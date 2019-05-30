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    Главная / Торговый портал / Работы по бурению разведочных скважин на твердые полезные ископаемые / Строительство фундаментов и бурение водяных скважин Услуги по проведению бетонных работ ООО "АНТИКОР-М" Россия
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    Строительство фундаментов и бурение водяных скважин Услуги по проведению бетонных работ ООО "АНТИКОР-М" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Строительство фундаментов и бурение водяных скважин Услуги по проведению бетонных работ ООО "АНТИКОР-М" Россия- Работы по бурению разведочных скважин на твердые полезные ископаемые
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    Строительство фундаментов и бурение водяных скважин Услуги по проведению бетонных работ ООО "АНТИКОР-М" Россия

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      Спецификация
      Работы свайные и работы по строительству фундаментов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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