Бумага для копировально-множительной техники Xerox Colotech Gloss Coated А3 170Г/М² 135ПРОЦ 500ЛИСТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Xerox Colotech Gloss Coated А3 170Г/М² 135ПРОЦ 500ЛИСТ- Бумага для аппаратов и приборов