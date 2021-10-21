Бумага для плоттеров рулонная Brauberg 420ммх45м 50.8ММ 80г/м2

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для плоттеров рулонная Brauberg 420ммх45м 50.8ММ 80г/м2- Бумага для аппаратов и приборов