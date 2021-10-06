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    Главная / Торговый портал / Бумага для аппаратов и приборов / Бумага для копировально-множительной техники Ballet Premier А3 80Г/М² 161ПРОЦ 500ЛИСТ Bal.Prem.A3_M
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага для копировально-множительной техники Ballet Premier А3 80Г/М² 161ПРОЦ 500ЛИСТ Bal.Prem.A3_M

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Ballet Premier А3 80Г/М² 161ПРОЦ 500ЛИСТ Bal.Prem.A3_M- Бумага для аппаратов и приборов
    8
    Бумага для копировально-множительной техники Ballet Premier А3 80Г/М² 161ПРОЦ 500ЛИСТ Bal.Prem.A3_M

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 250
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    Поставщики
    • ООО "ИНВЕСТ ЭЛЕКТРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      655,08
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      773
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      773c НДС
    • ООО "ИТК "СОЮЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      595,65
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      702,87
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      702,87c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      577
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      692,4
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      692,4c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      562,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      675
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      675c НДС
    • ООО "ВДО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      567
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      669,06
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      669,06c НДС
    • ООО "СПАРТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      650
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      650
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      650c НДС
    • ООО "САМСОН РФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      540,34
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      648,42
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      648,42c НДС
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "Б И К"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      536,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      644
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Бумага офисная Ballet Premier А3, 80 г/м2, 161% CIE 98% ISO,толщ.106мкм,непрозр.93%, 500лист/уп.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Томская область
      Подробнее
      644c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      510
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      612
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      612c НДС
    • ООО "РЕЗЕРВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      507,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      599
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Подробнее
      599c НДС
    • ООО "ЭСТИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      595
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      595
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      595c НДС
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      498,68
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      588,45
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
      Подробнее
      588,45c НДС
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      488,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      577
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      577c НДС
    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      488,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      577
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      577c НДС
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      488,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      577
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      577c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      488,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      577
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      577c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      488,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      577
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      577c НДС
    • ООО "ПТП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      486,00
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      573,49
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Ballet Premier (A3, 80г/м², белизна 161% CIE, 500 листов)
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      573,49c НДС
    • ООО "ДЕЛО ТЕХНИКИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      448,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      529
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      529c НДС
    • ООО "ГЛОБЭКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      444,92
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      525,01
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область
      Подробнее
      525,01c НДС
    • АО "КОМПАНИЯ А-ВЕРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      438,13
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      517
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      517c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      406,9
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      488,28
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область
      Подробнее
      488,28c НДС
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    • ООО "ДИРЕКТ-ТРЕЙД"
      Все товары
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      480
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      480
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      480c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      406,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      480
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      480c НДС
    • ООО "ПРАЙМ КОННЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      388,00
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      457,85
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область
      Подробнее
      457,85c НДС
    • ООО "ПРАГМАТИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      366
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      431,88
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Ballet
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область
      Подробнее
      431,88c НДС
    • ООО "АВТОНИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      355,93
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      420
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      420c НДС
    • ООО "КАНЦЕРНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      355,93
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      420
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      420c НДС
    • ООО "ГК СпецСнабГео"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      335,09
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      395,41
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      395,41c НДС
    • ООО "СТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      211,86
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      250
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения, Краснодарский край, Нижегородская область, Ставропольский край, Тюменская область, Ярославская область, Белгородская область, Новгородская область, Самарская область, Саратовская область, Красноярский край, Тверская область, Московская область, Новосибирская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
      Подробнее
      250c НДС
    • ШАПОВАЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Ставропольский край
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АКИРУ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ЗАО "ФАРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
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    Бумага для аппаратов и приборов
    от 630
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    Бумага для плоттеров Albeo 1067ммх45.7м Z80-42-1 80г/м2
    Бумага для аппаратов и приборов
    от 810
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    Бумага для широкоформатных принтеров Xerox А1 594ММх175М 75г/м2
    Бумага для аппаратов и приборов
    от 4474,8
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