Бумага для копировально-множительной техники в рулонах Xerox 914ММх46М 90Г/М² ярко-белая

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники в рулонах Xerox 914ММх46М 90Г/М² ярко-белая- Бумага для аппаратов и приборов