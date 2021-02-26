Спецификация
Торговля оптовая бумагой и картоном
Характеристики
Цветная бумага для офисной техники IQ Color RB02 Intensive обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа.
Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и струйных принтерах.
Предназначена для печати прайс-листов, рекламных и информационных объявлений, классификации печатной информации, приглашений.
Возможно использование для переписки и изготовления аппликаций.
Прозрачная упаковка, многоразовый клапан.
В наборе 5 цветов RB02 Intensive по 50 листов.
Цвета:CY39-канареечно-желтый, SY40-солнечно-желтый, CO44-коралово-красный, MA42 — ярко-зеленый, АВ48 —светло-синий.
Рекомендована ведущими производителями офисной техники.
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край