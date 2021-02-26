Характеристики

Цветная бумага для офисной техники IQ Color RB02 Intensive обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и струйных принтерах. Предназначена для печати прайс-листов, рекламных и информационных объявлений, классификации печатной информации, приглашений. Возможно использование для переписки и изготовления аппликаций. Прозрачная упаковка, многоразовый клапан. В наборе 5 цветов RB02 Intensive по 50 листов. Цвета:CY39-канареечно-желтый, SY40-солнечно-желтый, CO44-коралово-красный, MA42 — ярко-зеленый, АВ48 —светло-синий. Рекомендована ведущими производителями офисной техники.