Электропечь для прокалки флюса ЭПФ-120/450 ТУ 3442-056-00220368-2002 Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок Не указана В корзину

Электропечь для сушки и прокалки электродов ПСПЭ 50/400 220В 50КГ 400ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 3442-021-49110786-2005 Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок Не указана В корзину

Электрододержатель Сатурн ЭД-20 200А Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок Не указана В корзину

Электрододержатель для сварки ЭД-500 Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок от 771,72 ₽ В корзину

Редуктор баллонный высокого давления МП-БРВД-400-250 40МПа/25МПа ТУ 3645-004-68260617-2014 Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок от 60000 ₽ В корзину

Стол сварщика ССН-01 1385х850х1470ММ материал рабочей поверхности чугунная решетка, с вентилятором, с вытяжным зонтом Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок от 107000 ₽ В корзину

Пост газосварочный ПГУ-5П ТС Баллон пропановый 5Л, Баллон кислородный 5Л Горелка ГЗУ ( + наконеч. N2П, N3П) Редуктор пропановый БПО без манометра Редуктор кислородный БКО Рукав (горючий газ) 10М Рукав кислород 10М Хомуты 4ШТ Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок Не указана В корзину

Стол сварщика неповоротный ССН-04-04 1090х850х1690ММ с чугунной решеткой Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок от 114000 ₽ В корзину

Стол сварщика модернизированный ССМ-1200-T12 для удаления и фильтрации сварочных дымов и аэрозолей от MIG/MAG сварки и ручной дуговой электросварки 1200ВТ 380В 1200М3/Ч 100КГ встроенный вентилятор F-p2500-1ШТ, фильтрующий картридж CART-T12 (Артикул 6903)- 2ШТ, вытяжное устройство-1ШТ, влагомаслоотделитель с редуктором-1ШТ, панель управления-1ШТ, поворотный столик-1ШТ, защитный экран-1ШТ 27843 Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок от 613800 ₽ В корзину

Комплект КГПС для газопламенной сварки горелка ацетиленовая - 1 шт.; редуктор ацетиленовый - 1 шт.; редуктор кислородный - 1 шт.; баллон кислородный (40 л) - 1 шт.; баллон ацетиленовый (40 л) - 1 шт; хомут 3/4 - 4 шт. Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок от 17436 ₽ В корзину

Пост газосварочный ПГУ-5А каркас, баллон ацетиленовый 5ЛИТР, баллон кислородный 5ЛИТР, резак Р1А, горелка Г2А, редуктор БКО, редуктор БАО-5, рукав 10М- 2ШТ, хомуты- 5ШТ Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок от 2376 ₽ В корзину