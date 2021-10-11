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    Главная / Торговый портал / Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок / Клемма заземления МКЗ-50 Корд 500А
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Клемма заземления МКЗ-50 Корд 500А

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Клемма заземления МКЗ-50 Корд 500А- Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
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    Клемма заземления МКЗ-50 Корд 500А

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    Цена
    от 671,18
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    • ООО "ХимТТ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Спецификация
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      Характеристики
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      0
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      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Спецификация
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      0
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      1920c НДС
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      671,18
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      Спецификация
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      Спецификация
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      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
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      Минимальная партия
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