Автоподатчик B5L47-67905 HP LJ M527z/CLJ M577c/z

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Автоподатчик B5L47-67905 HP LJ M527z/CLJ M577c/z- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства