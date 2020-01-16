Кронштейн с регулировкой Geniled для уличного освещения пешеходных зон, проезжих частей и других открытых пространств 05725

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кронштейн с регулировкой Geniled для уличного освещения пешеходных зон, проезжих частей и других открытых пространств 05725- Части светильников и осветительных устройств