Устройство для прочистки труб трос сантехнический с натяжным устройством под сменный наконечник ПК "СТР" D=20ММ / 35ММ и насадки 16ММ L=40М

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