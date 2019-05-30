Запасная часть для оргтехники Ролик захвата + тормозная площадка CF235-67909 лотков 2, 3 LJ Enterprise MFP M725/M712

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Ролик захвата + тормозная площадка CF235-67909 лотков 2, 3 LJ Enterprise MFP M725/M712- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства