Цена без НДС, руб.
15469,16
Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
Световой поток – 16875Лм
Потребление – 125Вт
Угол рассеивания – 135*60 градусов.
Габариты – 240*592*46 мм
Масса – 3,9 кг
Напряжение питания, В 140-265
Частота питающей сети, Гц 50/60
Цветовая температура, К 3000±250 или
5000±250
Светодиоды Everlight SMD5050
Индекс цветопередачи, Ra >85
Коэффициент пульсации освещенности, % <1
Коэффициент мощности >0,98
Класс защиты от поражения электрическим током I
Степени защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 IP65
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 У1
Температура окружающей среды, °С -50…+50
Срок службы, часов -100 000
Гарантия, лет 5
Регионы поставки
Амурская область, Сахалинская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), Еврейская автономная область