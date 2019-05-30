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    Главная / Торговый портал / Изделия корзиночные и плетеные / Корзина пластиковая плетеная для фруктов и выпечки 310х105ММ полиротанг коричневая Anton Kesper 04080491
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Корзина пластиковая плетеная для фруктов и выпечки 310х105ММ полиротанг коричневая Anton Kesper 04080491

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Корзина пластиковая плетеная для фруктов и выпечки 310х105ММ полиротанг коричневая Anton Kesper 04080491- Изделия корзиночные и плетеные
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    Корзина пластиковая плетеная для фруктов и выпечки 310х105ММ полиротанг коричневая Anton Kesper 04080491

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    Поставщики
    • ООО "КОМПЛЕКС-БАР ЮЖНЫЙ"
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      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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