Жидкость для очистки стоматологических инструментов для снятия с нержавеющей сталиокисной пленки, образующейся при термической обработке стальных протезов жидкость Отбел 3Л нержавеющая сталь №1 АО ОЭЗ ВладМиВа Россия Препараты фармацевтические прочие Не указана В корзину

Жидкость для очистки стоматологических инструментов для очистки и дезинфекции мелких стоматологических алмазных инструментов ВладМиВа 500 МЛ 00000026097 АО ОЭЗ ВладМиВа Россия Препараты фармацевтические прочие Не указана В корзину

Жидкость для очистки стоматологических инструментов т альгинатных и гипсовых слепочных масс концентрат Ортосол-Клинз 125 мл №1 00000003524 АО ОЭЗ ВладМиВа Россия Препараты фармацевтические прочие Не указана В корзину

Тиосульфат натрия ампулы 30ПРОЦ 10МЛ 10ШТ Препараты фармацевтические прочие от 68,74 ₽ В корзину

Шприц эндодонтический ЭстейтСервисГрупп 3МЛ Препараты фармацевтические прочие от 17 ₽ В корзину

Шприц эндодонтический Омега дент 3МЛ 0.4х35 10ШТ Препараты фармацевтические прочие от 616 ₽ В корзину

Пакеты горчичные классический 20ШТ Препараты фармацевтические прочие от 15,4 ₽ В корзину

Комплект одноразовой одежды стерильный Здравмедтех защитной врача-инфекциониста -халат хирургический; -костюм хирургический (куртка, рубашка, брюки), комбинезон; -маска хирургическая (на завязках, на резинках); -маска с защитным экраном; -шапочка (колпак, берет, шлем); -бахилы хирургические (высокие, низкие); -нарукавники; -фартук; -полотенце; -салфетка хирургическая; -перчатки хирургические;-перчатки смотровые; -сапоги; -респиратор; -очки; -экран защитный; №1 ТУ 9398-006-38957094-2004 ООО "Здравмедтех-Н" Россия Препараты фармацевтические прочие Не указана В корзину

Комплект одноразовой одежды противочумный халат, брюки, куртка, шапочка-шлем, бахилы высокие, нарукавники, фартук, маска, полотенце, очки защитные, перчатки хирургические -2ПАРЫ Препараты фармацевтические прочие Не указана В корзину

Комплект одноразовой одежды стерильный рубашка д/рожениц из нетканого материала ОП пл.42 р.52-54 дл.110см №1 Препараты фармацевтические прочие Не указана В корзину

Комплект одноразового белья для кесарева сечения стерильный простыня большая операционная (1400-3000)х(1400-4000) мм;-простыня малая операционная (400-1800)х(400-3000) мм;-салфетка впитывающая многослойная (400-900)х(600-1800) мм;-подстилка (400-600)-(600-900) мм;-пеленка (400-1000)х(400-1000) мм;-нарукавники;-полотенце (200-700)х(200-1000) мм;- простыня большая операционная с липким краем(1400-3000)х(1400-4000) мм;- простыня большая операционная с отверстием, операционной пленкой, карманом, липким краем, отводом(1400-3000)х(1400-4000) мм;-держатель шнура (20-300)х(300-2000) мм;-операционная лента (25-100)х(50-2000) мм;-карман-приемник хирургический (150-600)х(300-600) мм;-чехол (20-400)х(50-3000) мм;-простыня малая операционная с липким краем (500-1400)х(500-1800) мм;-повязка (50-500)х(50-500) мм;-маска хирургическая одноразовая;-халат хирургический одноразовый;-фартук хирургический;-бахилы;-шапочка;-чехол хирургический на инструментальный столик (500-1200)х(700-1800) мм; ТУ 9398-005-38957094-02 ООО Здравмедтех-Н Россия Препараты фармацевтические прочие Не указана В корзину