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    Главная / Торговый портал / Галоши резиновые / Галоши для валенок НМС морозостойкая резина метод крепления: формовой
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Галоши для валенок НМС морозостойкая резина метод крепления: формовой

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Галоши для валенок НМС морозостойкая резина метод крепления: формовой- Галоши резиновые
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    Галоши для валенок НМС морозостойкая резина метод крепления: формовой

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    Поставщики
    • ООО "СТРАТОС"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "СИРИУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АСТРОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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