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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью / Секция стола для переговоров ПР-СЕСМ180Х166/Д-В1-49 прямоугольная 180х166х75СМ МДФ/ДСП итальянский орех
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    Секция стола для переговоров ПР-СЕСМ180Х166/Д-В1-49 прямоугольная 180х166х75СМ МДФ/ДСП итальянский орех

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Секция стола для переговоров ПР-СЕСМ180Х166/Д-В1-49 прямоугольная 180х166х75СМ МДФ/ДСП итальянский орех- Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью
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    Секция стола для переговоров ПР-СЕСМ180Х166/Д-В1-49 прямоугольная 180х166х75СМ МДФ/ДСП итальянский орех

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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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