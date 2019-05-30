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    Главная / Торговый портал / Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений / Брифинг-приставка Шен-Жен 120х760х750ММ махагон
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    Брифинг-приставка Шен-Жен 120х760х750ММ махагон

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Брифинг-приставка Шен-Жен 120х760х750ММ махагон- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
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    Брифинг-приставка Шен-Жен 120х760х750ММ махагон

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    Поставщики
    • ООО "ТРАНСГАЗСТРОЙ"
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      Спецификация
      Производство мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
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