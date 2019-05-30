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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями / Дифференциал самоблокирующийся УАЗ 3741-2403010
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Дифференциал самоблокирующийся УАЗ 3741-2403010

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дифференциал самоблокирующийся УАЗ 3741-2403010- Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
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    Дифференциал самоблокирующийся УАЗ 3741-2403010

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      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
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    • ООО "МИКАЛОР-ГРУПП"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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