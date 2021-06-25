Сеялка зерновая универсальная пневматическая полуприцепная С-6ПС для посева зерновых культур, среднесеменных бобовых (гороха, люпина и других), крестоцветных (рапса, редьки масличной), клевера, тимофеевки, люцерны и прочих семян трав с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений в необработанную или обработанную почву 6М 2300 дм3 тягового класса 1,4 и 2,0ЛС 6555х6380х2290ММ 3,6-6,0 2300КГ 10КМ/Ч АО "Радиозавод" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сеялка зерновая универсальная пневматическая полуприцепная С-6ПС для посева зерновых культур, среднесеменных бобовых (гороха, люпина и других), крестоцветных (рапса, редьки масличной), клевера, тимофеевки, люцерны и прочих семян трав с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений в необработанную или обработанную почву 6М 2300 дм3 тягового класса 1,4 и 2,0ЛС 6555х6380х2290ММ 3,6-6,0 2300КГ 10КМ/Ч АО "Радиозавод" Россия- Сеялки зерновые