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    Главная / Торговый портал / Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом / Машина термической резки «Ритм-МА» для изготовления деталей из профильного проката, разметки и маркировки профиля 380В 100-600ММ (по ГОСТ 5614-74) – 1 АО "ЦТСС" Россия
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    Машина термической резки «Ритм-МА» для изготовления деталей из профильного проката, разметки и маркировки профиля 380В 100-600ММ (по ГОСТ 5614-74) – 1 АО "ЦТСС" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Машина термической резки «Ритм-МА» для изготовления деталей из профильного проката, разметки и маркировки профиля 380В 100-600ММ (по ГОСТ 5614-74) – 1 АО "ЦТСС" Россия- Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом
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    Машина термической резки «Ритм-МА» для изготовления деталей из профильного проката, разметки и маркировки профиля 380В 100-600ММ (по ГОСТ 5614-74) – 1 АО "ЦТСС" Россия

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      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • АО ЦТСС
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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