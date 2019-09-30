Гардероб встраиваемый в нишу купе ФЕЛИКС 2600х2400х700 ЛДСП 16ММ титан разделен вертикальными перегородками на 3 равных секции. В каждой секции штанга для вешалок – хромированная труба 15х30мм, на фланцах, над штангой полка для головных уборов. Над полкой две ниши высотой 250ММ и 500ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Гардероб встраиваемый в нишу купе ФЕЛИКС 2600х2400х700 ЛДСП 16ММ титан разделен вертикальными перегородками на 3 равных секции. В каждой секции штанга для вешалок – хромированная труба 15х30мм, на фланцах, над штангой полка для головных уборов. Над полкой две ниши высотой 250ММ и 500ММ- Шкафы деревянные прочие