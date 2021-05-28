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    Главная / Торговый портал / Печи бытовые электрические / Электрошкаф для сушки с терморегулятором Дачник-2М 0.48КВТ для заготовки в домашних условиях фруктов, овощей, ягод, грибов, трав, других продуктов растительного происхождения методом сушки. АО "Радиозавод" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электрошкаф для сушки с терморегулятором Дачник-2М 0.48КВТ для заготовки в домашних условиях фруктов, овощей, ягод, грибов, трав, других продуктов растительного происхождения методом сушки. АО "Радиозавод" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электрошкаф для сушки с терморегулятором Дачник-2М 0.48КВТ для заготовки в домашних условиях фруктов, овощей, ягод, грибов, трав, других продуктов растительного происхождения методом сушки. АО "Радиозавод" Россия- Печи бытовые электрические
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    Электрошкаф для сушки с терморегулятором Дачник-2М 0.48КВТ для заготовки в домашних условиях фруктов, овощей, ягод, грибов, трав, других продуктов растительного происхождения методом сушки. АО "Радиозавод" Россия

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      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
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