Электрошкаф для сушки с терморегулятором Дачник-2М 0.48КВТ для заготовки в домашних условиях фруктов, овощей, ягод, грибов, трав, других продуктов растительного происхождения методом сушки. АО "Радиозавод" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электрошкаф для сушки с терморегулятором Дачник-2М 0.48КВТ для заготовки в домашних условиях фруктов, овощей, ягод, грибов, трав, других продуктов растительного происхождения методом сушки. АО "Радиозавод" Россия- Печи бытовые электрические