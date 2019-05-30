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    Главная / Торговый портал / Культиваторы / Кирка-мотыга 2КГ 800ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кирка-мотыга 2КГ 800ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кирка-мотыга 2КГ 800ММ- Культиваторы
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    Кирка-мотыга 2КГ 800ММ

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    Поставщики
    • ООО "ХИМЗАЩИТА"
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      Спецификация
      Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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