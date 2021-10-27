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    Главная / Торговый портал / Приборы отопительные электрические / Тепловентилятор ТВ 15/18 15КВТ Керамический нагревательный элемент 2 1080М3/Ч 380В 515х510х530ММ 18КГ в прямоугольном корпусе АО "ИЭМЗ "Купол" Россия
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    Тепловентилятор ТВ 15/18 15КВТ Керамический нагревательный элемент 2 1080М3/Ч 380В 515х510х530ММ 18КГ в прямоугольном корпусе АО "ИЭМЗ "Купол" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тепловентилятор ТВ 15/18 15КВТ Керамический нагревательный элемент 2 1080М3/Ч 380В 515х510х530ММ 18КГ в прямоугольном корпусе АО "ИЭМЗ "Купол" Россия- Приборы отопительные электрические
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    Тепловентилятор ТВ 15/18 15КВТ Керамический нагревательный элемент 2 1080М3/Ч 380В 515х510х530ММ 18КГ в прямоугольном корпусе АО "ИЭМЗ "Купол" Россия

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      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
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