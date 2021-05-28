Станок сверлильный фрезерный СФ-1 1.5КВТ 300...1500/300...3000ОБ/МИН 23ММ 825х710х1005ММ 200КГ
Станки сверлильные металлорежущие
от 325440₽
Станок настольно-сверлильный ГС2116КВ 0.75КВТ 380В 2100ОБ/МИН 18ММ 460х640х1260ММ 140КГ
Станки сверлильные металлорежущие
от 106200₽
Станок вертикально-сверлильный Энкор Корвет 244 1.5КВТ 220В 2700ОБ/МИН 16ММ 425х475ММ 140КГ
Станки сверлильные металлорежущие
от 94500₽
Станок горизонтально-расточный с ЧПУ НВМ-4 ФГУП "ПСЗ" Россия
Станки расточные металлорежущие
Не указана
Станок горизонтально-расточный Станок расточной переносной СКР-1000 для механической обработки восстанавливаемых после эрозионного износа уплотняемых поверхностей клапанов АО "ЦТСС" Россия
Станки расточные металлорежущие
Не указана
Станок настольно-сверлильный Р-175АМ 0.75КВТ 290-2000ОБ/МИН 16ММ 680х390х1050ММ 108КГ
Станки сверлильные металлорежущие
от 213384₽
Станок вертикально-сверлильный электрический настольный OPTIdrill DX 17V 1КВТ 230В 50-4000ОБ/МИН 13/16ММ 475х425х910ММ 7КГ
Станки сверлильные металлорежущие
от 231600₽
Станок горизонтально-расточный Станок расточной переносной ОФ-1200А для обработки кольцевых фундаментов, расположенных горизонтально на крупногабаритных корпусных конструкциях 1980х1945ММ АО "ЦТСС" Россия
Станки расточные металлорежущие
Не указана
Станок горизонтально-расточный Станок расточной переносной ОФ-1200А для обработки кольцевых фундаментов, расположенных горизонтально на крупногабаритных корпусных конструкциях 2690х1065ММ АО "ЦТСС" Россия
Станки расточные металлорежущие
Не указана
Головка фрезеровочная поперечная РСЗ 27ММ М12 для станка горизонтально-фрезерного 6Т-82 0.035.240.000
Станки фрезерные металлорежущие
от 54240₽