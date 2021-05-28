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    Главная / Торговый портал / Станки расточные металлорежущие / Станок горизонтально-расточный Станок расточной переносной СКР-1000 для механической обработки восстанавливаемых после эрозионного износа уплотняемых поверхностей клапанов АО "ЦТСС" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок горизонтально-расточный Станок расточной переносной СКР-1000 для механической обработки восстанавливаемых после эрозионного износа уплотняемых поверхностей клапанов АО "ЦТСС" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок горизонтально-расточный Станок расточной переносной СКР-1000 для механической обработки восстанавливаемых после эрозионного износа уплотняемых поверхностей клапанов АО "ЦТСС" Россия- Станки расточные металлорежущие
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    Станок горизонтально-расточный Станок расточной переносной СКР-1000 для механической обработки восстанавливаемых после эрозионного износа уплотняемых поверхностей клапанов АО "ЦТСС" Россия

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    • АО ЦТСС
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      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Подробнее
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    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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