Пушка тепловая ТЭН Ballu Prorab 2 BHP-P2-9 6/9КВТ 400В 800М3/Ч 32ГРАД ЦЕЛЬС IP20 7.5КГ 350х430х315ММ
Приборы отопительные электрические
от 9240₽
Обогреватель ОША 50 на DIN рейку 35ММ 50ВТ 12-24-110-220/230В 105ГРАД ЦЕЛЬС IP20 без вентилятора с алюминиевым радиатором 94х70х28ММ
Приборы отопительные электрические
от 3680₽
Обогреватель пучок трубок с электрическим спутником РизурПак-Э-1-316/1215-HSB (А) 200ГРАД ЦЕЛЬС 1 - Одна технологическая трубка 316/1215 - Бесшовная трубка 316 SS, 12ММ внешний диаметр, 1.5ММ толщина стенки. HSB - Кабель взрывозащищённый саморегулирующийся параллельный HSB (среднетемпературный, 10-60 Вт/м), наружная изоляция: высококачественный термопластичный полиуретан TPU ТУ 3464-010-12189681-2013 ООО "НПО РИЗУР"
Приборы отопительные электрические
от 5580₽
Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ-4-1.8-220/380 1800ВТ 220/380В IP54 IExdIIAT3 38КГ 156х185х186ММ ТУ МИКМ.681932.005
Приборы отопительные электрические
от 5093₽
Радиатор панельный Prado Universal 22 2622ВТ белый 110х500х1200ММ 32.84КГ
Приборы отопительные электрические
от 10423₽
Радиатор панельный Prado Universal 22 2399ВТ белый 11х500х1100ММ 30.06КГ
Приборы отопительные электрические
от 9875₽
Радиатор панельный Prado Universal 22 1290ВТ белый 110х500х600ММ 17.11КГ
Приборы отопительные электрические
от 7112₽
Радиатор панельный Prado Universal 22 847ВТ белый 110х500х400ММ 11.93КГ
Приборы отопительные электрические
от 5998₽
Обогреватель электрический взрывозащищенный ПИЭН(В)-5.0/220/50Гц-Т4-4Ф-4 погружной 5000ВТ 220В IP64 1ExdmllCT4X
Приборы отопительные электрические
от 146400₽
Тепловентилятор электрический Тропик ТПЦ-2 2КВТ ТЭН 2 450М3/Ч 220В 267х305х371ММ 5.5КГ с терморегулятором ТУ 3468-001-33666665-99 Россия
Приборы отопительные электрические
от 6840₽
Пушка тепловая дизельная Профтепло ДН-52Н 220/230В 52КВТ 1800М3/Ч 3.6КГ/ЧАС 55.4КГ 730х510х1250ММ
Приборы отопительные электрические
от 48000₽
Обогреватель взрывозащищенный ОША-Р-10-F 1000ВТ 220В 1ExmbllCТ4GbX ТУ 3443-003-12189681-2014 ООО "НПО РИЗУР"
Приборы отопительные электрические
от 18172₽