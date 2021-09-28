Гардероб встроенный в нишу купе 2040х2250х550ММ титан ЛДСП 16ММ разделен вертикальными перегородками на 2 равных секции. В каждой секции штанга для вешалок – хромированная труба 15х30мм, на фланцах, над штангой полка для головных уборов. Над полкой две ниши высотой 250ММ и 500ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Гардероб встроенный в нишу купе 2040х2250х550ММ титан ЛДСП 16ММ разделен вертикальными перегородками на 2 равных секции. В каждой секции штанга для вешалок – хромированная труба 15х30мм, на фланцах, над штангой полка для головных уборов. Над полкой две ниши высотой 250ММ и 500ММ- Шкафы деревянные прочие