Стол письменный Pointex LVP19010103 МДФ ЛДСП 2000х1700х760ММ орех с тумбой и приставкой
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 192336₽
Стол дизайнерский для переговоров Pointex Liverpool МДФ 18ММ ЛДСП 74/50 2400х1200х760ММ орех 50ММ шпон с кабель-каналом
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 150000₽
Стол письменный Pointex Liverpool МДФ 18ММ ЛДСП 74/50 2000х170х760ММ орех шпон с тумбой и приставкой, кабель-каналы
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 210000₽
Стол письменный для персонала прямой Эконом 3С.008 каркас ДСП ДСП 1200х600х750ММ дуб
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 2429₽
Стол офисный для руководителя Гранд GR-16 ЛДСП/ стекло ЛДСП 2800х750х750ММ орех темный 16/32ММ ПВХ 0.6-2ММ ООО MС Офисс Про Россия
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 34000₽
Стол письменный для персонала Orgspace Nexus FA607 металл ЛДСП 1790х800х730ММ серый RAL9006
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Стол письменный для персонала эргономичный левый Easy to lead Easy Standard ЛДСП ЛДСП 1400х900х747ММ светлый дуб/серый 25ММ ПВХ 2ММ Россия
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 10975₽
Стол офисный прямой Инволюкс Эрго ERG 40M017 алюминий ЛДСП 1600х800х770ММ береза/матовый RAL 9006 22ММ ABS 2ММ каркас стола сечением 40х40ММ, столешница Беларусь
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 17059₽
Стол рабочий правый Виско АЭП-06 ЛДСП ЛДСП 1600х900/700х750ММ венге
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 7505₽
Стол рабочий левый Виско АЭЛ-06 ЛДСП ЛДСП 1600х900/700х750ММ венге
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 7505₽
Стол для переговоров Pointex LVP19070003 МДФ ЛДСП 2400х1200х760ММ орех 50ММ
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 120198₽
Стол письменный для руководителя прямой Сатурн-Д 1800 (800.001) ЛДСП ЛДСП 1900х900х764ММ венге (854)
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 8210₽