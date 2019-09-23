Брифинг-приставка ФЕЛИКС в комплекте крепления бриф-приставки к столешнице стола из ЛДС 2ШТ 780х730х750ММ ЛДCП 25ММ орех Кромка ABS производства REHAU

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Брифинг-приставка ФЕЛИКС в комплекте крепления бриф-приставки к столешнице стола из ЛДС 2ШТ 780х730х750ММ ЛДCП 25ММ орех Кромка ABS производства REHAU- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений