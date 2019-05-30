Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Цирконий и изделия из него, сплавы на основе циркония, порошки / Цирконий йодидный ГОСТ 11930.3-79 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Цирконий йодидный ГОСТ 11930.3-79 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Цирконий йодидный ГОСТ 11930.3-79 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия- Цирконий и изделия из него, сплавы на основе циркония, порошки
    36
    Цирконий йодидный ГОСТ 11930.3-79 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    КГ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Добыча и обогащение руд редких металлов (циркония, тантала, ниобия и т.п.)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 90 проволока 1.2-1.9ММ 7.9КГ/М3 4.2кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-2 чушка 420х210ММ ГОСТ 21930-76
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Проволока баббитовая Б-88 2,0-4ММ Область применения баббита Б83: Подшипники работающие при больших скоростях и средних нагрузках. Подшипники турбин, крейцкопфные, мотылевые и рамные подшипники малооборотных дизелей, опорные подшипники гребных валов. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-2 проволока 0.4-1.1ММ ГОСТ 21930-76
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-2 трубчатый 1.9ММ ГОСТ 21930-76
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 61М чушка 420х210ММ 8.5КГ/М3 1.1кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС-61 проволока 2-4ММ 8.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 проволока 8ММ ГОСТ 21930-76
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 проволока 2-4ММ ГОСТ 21930-76
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Баббит Б-83 ООО "НОК" ГОСТ 1320
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    от 1590
    В корзину
    Баббит БК2-100-60 ГОСТ 1209
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 Т2 2ММ ГОСТ 21931-76
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Позвонить