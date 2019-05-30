Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 90 проволока 1.2-1.9ММ 7.9КГ/М3 4.2кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-2 чушка 420х210ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Проволока баббитовая Б-88 2,0-4ММ Область применения баббита Б83: Подшипники работающие при больших скоростях и средних нагрузках. Подшипники турбин, крейцкопфные, мотылевые и рамные подшипники малооборотных дизелей, опорные подшипники гребных валов. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-2 проволока 0.4-1.1ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-2 трубчатый 1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 61М чушка 420х210ММ 8.5КГ/М3 1.1кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС-61 проволока 2-4ММ 8.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 проволока 8ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 проволока 2-4ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Баббит Б-83 ООО "НОК" ГОСТ 1320 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 1590 ₽ В корзину

Баббит БК2-100-60 ГОСТ 1209 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину