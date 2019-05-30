Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Гафний и изделия из него, порошки / Гафний металлический чистый ГФМ-1 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Гафний металлический чистый ГФМ-1 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Гафний металлический чистый ГФМ-1 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия- Гафний и изделия из него, порошки
    20
    Гафний металлический чистый ГФМ-1 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    КГ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Добыча и обогащение руд редких металлов (циркония, тантала, ниобия и т.п.)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Припой оловянно-свинцовый ПОС-60 пруток 8ММ
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    от 636
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 трубчатый 1.9ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 проволока 1ММ
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    от 1812
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый ПОС 61 Тр 0.8ММ катушка 1КГ
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый ПОС 90 трубчатый 1ММ для сварки, катушка 100г
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    от 680
    В корзину
    Проволока баббитовая Б-83 2,0-4ММ Область применения баббита Б83: Подшипники работающие при больших скоростях и средних нагрузках. Подшипники турбин, крейцкопфные, мотылевые и рамные подшипники малооборотных дизелей, опорные подшипники гребных валов. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-2 чушка 420х210ММ ГОСТ 21930-76
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 пруток 6ММ ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый с канифолью Зубр ПОС-61 трубчатый 1ММ 0.2КГ 55450-200-10C
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Пруток титановый ОТ4 20ММ ГОСТ 26492-85
    Титан необработанный
    от 850
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 пруток круглый 8ММ ГОСТ 21931-76
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    от 780
    В корзину
    Баббит Б-83 ООО "НОК" ГОСТ 1320
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    от 1590
    В корзину
    Позвонить