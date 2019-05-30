Припой оловянно-свинцовый ПОС-60 пруток 8ММ Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 636 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 трубчатый 1.9ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 проволока 1ММ Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 1812 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 61 Тр 0.8ММ катушка 1КГ Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 90 трубчатый 1ММ для сварки, катушка 100г Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 680 ₽ В корзину

Проволока баббитовая Б-83 2,0-4ММ Область применения баббита Б83: Подшипники работающие при больших скоростях и средних нагрузках. Подшипники турбин, крейцкопфные, мотылевые и рамные подшипники малооборотных дизелей, опорные подшипники гребных валов. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-2 чушка 420х210ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 пруток 6ММ ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый с канифолью Зубр ПОС-61 трубчатый 1ММ 0.2КГ 55450-200-10C Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Пруток титановый ОТ4 20ММ ГОСТ 26492-85 Титан необработанный от 850 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 пруток круглый 8ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 780 ₽ В корзину