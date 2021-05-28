Электрошкаф для сушки с терморегулятором Дачник-4 0.8КВТ для заготовки в домашних условиях фруктов, овощей, ягод, грибов, трав и других продуктов растительного происхождения методом сушки, а также подогрева пищи и приготовления диетических блюд (ОПК) ГОСТ Р 52084-2003 АО "Радиозавод" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электрошкаф для сушки с терморегулятором Дачник-4 0.8КВТ для заготовки в домашних условиях фруктов, овощей, ягод, грибов, трав и других продуктов растительного происхождения методом сушки, а также подогрева пищи и приготовления диетических блюд (ОПК) ГОСТ Р 52084-2003 АО "Радиозавод" Россия- Печи бытовые электрические